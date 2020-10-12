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Михаил Алексеев назначен зампредседателя ЦБ России

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Михаил Алексеев назначен заместителем председателя Банка России, сообщил ЦБ. Параллельно планируется его назначение председателем совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. 

Алексеев работает в сфере финансов более 30 лет. Начал карьеру в 1989 г. в Миниcтерстве финансов СССР. Занимает руководящие должности в коммерческих банках России с 1992 г. В 2008 г. пришел в банк «Юникредит» на пост председателя правления. Он занимал эту должность более 10 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных