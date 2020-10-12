Михаил Алексеев назначен зампредседателя ЦБ России

Алексеев работает в сфере финансов более 30 лет. Начал карьеру в 1989 г. в Миниcтерстве финансов СССР. Занимает руководящие должности в коммерческих банках России с 1992 г. В 2008 г. пришел в банк «Юникредит» на пост председателя правления. Он занимал эту должность более 10 лет.