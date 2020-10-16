Светлана Кирсанова покинет Сбербанк

Кирсанова закончила Российский государственный социальный университет по специальности «Финансы и кредит». Начала карьеру начальником управления клиентской поддержки в департаменте эквайринга банка «Русский стандарт». Позднее стала начальником управления клиентской поддержки кредитной организации. В 2014 пришла в Сбербанк на пост управляющего директора департамента развития отношений с клиентами и вторичных продаж. Спустя четыре года стала членом правления и заместителем председателя правления Сбербанка.