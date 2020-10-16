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Андрей Димитров стал вице-президентом Mail.ru Group

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Андрей Дмитров назначен вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту и музыкальным сервисам, сообщила компания. Он будет заниматься выстраиванием и развитием стратегий компании на рынках музыки и видео, а также курировать эти направления внутри организации. 

До нового назначения Дмитров семь лет возглавлял холдинг «ЮТВ», владеющий телеканалами «Ю» и «Муз ТВ». До 2013 года он управлял телеканалом «Муз ТВ», а также занимал руководящие должности в других медиакомпаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных