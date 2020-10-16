Андрей Димитров стал вице-президентом Mail.ru Group

До нового назначения Дмитров семь лет возглавлял холдинг «ЮТВ», владеющий телеканалами «Ю» и «Муз ТВ». До 2013 года он управлял телеканалом «Муз ТВ», а также занимал руководящие должности в других медиакомпаниях.