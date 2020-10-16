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Кирилл Царев назначен новым куратором розницы Сбербанка

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Новым руководителем блока «Розничный бизнес» в Сбербанке назначен Кирилл Царев, сообщила компания. Ранее этот пост занимала член правления Светлана Кирсанова, которая приняла решение покинуть компанию. 

До 2012 г. Царев работал в «Международном банке Санкт-Петербург». Затем перешел на работу в структуры Сбербанка — занимал пост генерального директора «Сбербанк лизинг». С 2018 г. возглавлял совет директоров компании. До нового назначения был заместителем руководителя розничного бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных