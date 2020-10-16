Кирилл Царев назначен новым куратором розницы Сбербанка
Новым руководителем блока «Розничный бизнес» в Сбербанке назначен Кирилл Царев, сообщила компания. Ранее этот пост занимала член правления Светлана Кирсанова, которая приняла решение покинуть компанию.
До 2012 г. Царев работал в «Международном банке Санкт-Петербург». Затем перешел на работу в структуры Сбербанка — занимал пост генерального директора «Сбербанк лизинг». С 2018 г. возглавлял совет директоров компании. До нового назначения был заместителем руководителя розничного бизнеса.