Кирилл Царев назначен новым куратором розницы Сбербанка

До 2012 г. Царев работал в «Международном банке Санкт-Петербург». Затем перешел на работу в структуры Сбербанка — занимал пост генерального директора «Сбербанк лизинг». С 2018 г. возглавлял совет директоров компании. До нового назначения был заместителем руководителя розничного бизнеса.