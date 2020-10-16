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Ольга Свечникова возглавила российское подразделение Paulig

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Пост генерального директора российского подразделения финской компании Paulig займет Ольга Свечникова. Ою этом говорится в сообщении компании. 

Свечникова работает в маркетинге более 25 лет. Занимала руководящие должности в компаниях PepsiCo, The Coca-Cola Company и P&G. До прихода в компанию работала операционным директором рекламного агентства DDB Russia.

Paulig занимается производством напитков и продуктов питания. В портфель компании входят бренды Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green и Poco Loco. За 2019 год продажи организации составили  921 млн евро. Всего в компании работают более 2 000 сотрудников по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных