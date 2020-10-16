Ольга Свечникова возглавила российское подразделение Paulig
Пост генерального директора российского подразделения финской компании Paulig займет Ольга Свечникова. Ою этом говорится в сообщении компании.
Свечникова работает в маркетинге более 25 лет. Занимала руководящие должности в компаниях PepsiCo, The Coca-Cola Company и P&G. До прихода в компанию работала операционным директором рекламного агентства DDB Russia.
Paulig занимается производством напитков и продуктов питания. В портфель компании входят бренды Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green и Poco Loco. За 2019 год продажи организации составили 921 млн евро. Всего в компании работают более 2 000 сотрудников по всему миру.