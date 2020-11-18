Николай Цуканов стал старшим вице-президентом «Ростелекома»
Руководство «Ростелекома» назначило Николая Цуканова старшим вице-президентом по цифровизации промышленности и лесного хозяйства. Об этом говорится в сообщении компании.
Цуканов закончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. В 2005 г. был назначен на пост главы муниципального образования в Калининградской области. С 2010 г. был губернатором региона. Спустя шесть лет перешел на должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, а в 2017 г. стал помощником президента РФ. Последние два года был полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.