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Максим Зайков назначен исполнительным вице-президентом «Билайна»

Ведомости

Экс-руководитель B2B-сегмента «Билайна» Максим Зайков стал исполнительным вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса компании. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба организации. 

На новом посту он продолжит заниматься развитием компании в B2B-сегменте, цифровизацией и оптимизацией бизнес-процессов, а также будет развивать новые перспективные направления и расширять спектр партнерских решений. Ранее эту должность занимал Арташес Сивков.

Зайков работает в ПАО «ВымпелКом» с 2010 г. Четыре года занимался продажами в сегменте В2В, сначала в должности руководителя отдела, а затем на позиции директора по корпоративному бизнесу. В 2014 г. стал главой тюменского филиала «Билайна». В 2016-2017 гг. руководил тюменским кластером — Тюмень, Курган, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО. Позднее получил должность директора в новосибирском кластере — Новосибирск, Омск, Алтайский край и Республика Алтай. До нового назначения был коммерческим директором «Билайна» в Центральном регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных