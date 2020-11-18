Максим Зайков назначен исполнительным вице-президентом «Билайна»
Экс-руководитель B2B-сегмента «Билайна» Максим Зайков стал исполнительным вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса компании. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба организации.
На новом посту он продолжит заниматься развитием компании в B2B-сегменте, цифровизацией и оптимизацией бизнес-процессов, а также будет развивать новые перспективные направления и расширять спектр партнерских решений. Ранее эту должность занимал Арташес Сивков.
Зайков работает в ПАО «ВымпелКом» с 2010 г. Четыре года занимался продажами в сегменте В2В, сначала в должности руководителя отдела, а затем на позиции директора по корпоративному бизнесу. В 2014 г. стал главой тюменского филиала «Билайна». В 2016-2017 гг. руководил тюменским кластером — Тюмень, Курган, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО. Позднее получил должность директора в новосибирском кластере — Новосибирск, Омск, Алтайский край и Республика Алтай. До нового назначения был коммерческим директором «Билайна» в Центральном регионе.