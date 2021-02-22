Василий Фролов назначен замглавы РЖД

Фролов закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Прошел путь от дежурного по парку до заместителя начальника станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Позднее руководил станцией Тамбов, а также занимал руководящие посты на Московской железной дороге. Был назначен на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги в 2011 году.