Василий Фролов назначен замглавы РЖД
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов назначен на должность заместителя генерального директора РЖД. Об этом глава госкомпании Олег Белозеров сообщил в ходе итогового заседания правления за 2020 г. Фролов будет курировать развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Фролов закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Прошел путь от дежурного по парку до заместителя начальника станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Позднее руководил станцией Тамбов, а также занимал руководящие посты на Московской железной дороге. Был назначен на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги в 2011 году.