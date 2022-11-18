Эксперты сообщили о «санкционной гонке» зарплат в строительстве и логистике
Эти две сферы деятельности оказались лидерами по приросту фактических, с учетом всех начислений, зарплат в III квартале: в строительстве зарплаты выросли на 9% в годовом выражении, а в логистике – на 10%. В денежном эквиваленте они в среднем получали 68 800 руб. и 58 600 руб. соответственно.
Всего же фактическая зарплата работников в России в III квартале выросла на 6,4% и составила 90 500 руб. Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина пояснила, что рост доходов обусловлен уровнем их дефицита. Так, на фоне сокращения массового и линейного персонала на рынке прирост зарплат таких работников в среднем составил 7%, а зарплаты работников умственного труда, сильнее прочих пострадавших от сокращения доступных вакансий, выросли лишь на 5%.
Аналитики также зафиксировали наибольший в должностном разрезе прирост дохода менеджеров управленческого звена и менеджеров экспертного уровня, чей доход увеличился на 7,3% (до 213 000 руб.) и на 8,5% (до 179 000 руб.) соответственно. Зарплаты топ-менеджеров с учетом бонусов и премий выросли при этом только на 4%.
Ранее «Ведомости» писали, что согласно представленному ранее прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.
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