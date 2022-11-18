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Экономика

Эксперты сообщили о «санкционной гонке» зарплат в строительстве и логистике

Ведомости

В России санкции и дефицит кадров вынудили работодателей в строительной и логистической отраслях привлекать сотрудником существенным увеличением зарплат, пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Эти две сферы деятельности оказались лидерами по приросту фактических, с учетом всех начислений, зарплат в III квартале: в строительстве зарплаты выросли на 9% в годовом выражении, а в логистике – на 10%. В денежном эквиваленте они в среднем получали 68 800 руб. и 58 600 руб. соответственно.

Всего же фактическая зарплата работников в России в III квартале выросла на 6,4% и составила 90 500 руб. Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина пояснила, что рост доходов обусловлен уровнем их дефицита. Так, на фоне сокращения массового и линейного персонала на рынке прирост зарплат таких работников в среднем составил 7%, а зарплаты работников умственного труда, сильнее прочих пострадавших от сокращения доступных вакансий, выросли лишь на 5%.

Аналитики также зафиксировали наибольший в должностном разрезе прирост дохода менеджеров управленческого звена и менеджеров экспертного уровня, чей доход увеличился на 7,3% (до 213 000 руб.) и на 8,5% (до 179 000 руб.) соответственно. Зарплаты топ-менеджеров с учетом бонусов и премий выросли при этом только на 4%.

Ранее «Ведомости» писали, что согласно представленному ранее прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных