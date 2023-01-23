Россияне готовы уделять личному обучению почти десять часов в неделю
Жители России в среднем готовы уделять личному образованию 9,5 часов, следует из результатов совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберУниверситет», имеющегося в распоряжении «Ведомостей».
В исследовании приняли участие более 5000 экономически активных граждан во всех округах России.
Мужчины при этом, отмечают аналитики, готовы заниматься своим образованием 10 часов в неделю, а женщины – 8,2 часов. Наиболее эффективными форматами обучения опрошенные назвали практику на работе (69% респондентов), очное обучение (36%), онлайн-лекции и вебинары (35%).
«Мы видим очень четкий тренд на практико-ориентированное обучение. Сейчас нет времени и возможностей долго изучать теорию, чтобы получить диплом и сертификат, которые, возможно, пригодятся вам через несколько лет. Фокус — получить образование, которое вам пригодится уже завтра-послезавтра», – прокомментировали результаты CEO «СберУниверситета» Наталья Осипчук.
Участников исследования также попросили назвать самые востребованные в 2023 г. навыки – в тройку самых популярных ответов вошли стрессоустойчивость (46%), навык принятия решений (38%) и цифровые навыки (37%). Среди респондентов сразу 33% признались, что главной мотивацией получения образования для них является смена профессии, еще 41% хотят повысить эффективность своей работы, а 39% – желают непрерывно развиваться. При этом 15% отметили «страх остаться за бортом».
Главными препятствиями для образования россияне считают нехватку финансов (54%) и времени (39%). Еще 21% опрошенных не могут выбрать для себя сферу обучения, а 14% ресопндентов мешает прокрастинация.
Как писали ранее в августе «Ведомости», число желающих сменить профессию россиян заметно выросло, при этом каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты.