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Общество

Россияне готовы уделять личному обучению почти десять часов в неделю

Ведомости

Жители России в среднем готовы уделять личному образованию 9,5 часов, следует из результатов совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберУниверситет», имеющегося в распоряжении «Ведомостей».

В исследовании приняли участие более 5000 экономически активных граждан во всех округах России.

Мужчины при этом, отмечают аналитики, готовы заниматься своим образованием 10 часов в неделю, а женщины – 8,2 часов. Наиболее эффективными форматами обучения опрошенные назвали практику на работе (69% респондентов), очное обучение (36%), онлайн-лекции и вебинары (35%).

«Мы видим очень четкий тренд на практико-ориентированное обучение. Сейчас нет времени и возможностей долго изучать теорию, чтобы получить диплом и сертификат, которые, возможно, пригодятся вам через несколько лет. Фокус — получить образование, которое вам пригодится уже завтра-послезавтра», – прокомментировали результаты CEO «СберУниверситета» Наталья Осипчук.

Участников исследования также попросили назвать самые востребованные в 2023 г. навыки – в тройку самых популярных ответов вошли стрессоустойчивость (46%), навык принятия решений (38%) и цифровые навыки (37%). Среди респондентов сразу 33% признались, что главной мотивацией получения образования для них  является смена профессии, еще 41% хотят повысить эффективность своей работы, а 39% – желают непрерывно развиваться. При этом 15% отметили «страх остаться за бортом».

Главными препятствиями для образования россияне считают нехватку финансов (54%) и времени (39%). Еще 21% опрошенных не могут выбрать для себя сферу обучения, а 14% ресопндентов мешает прокрастинация.

Как писали ранее в августе «Ведомости», число желающих сменить профессию россиян заметно выросло, при этом каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных