Россияне готовы уделять личному обучению почти десять часов в неделю

«Мы видим очень четкий тренд на практико-ориентированное обучение. Сейчас нет времени и возможностей долго изучать теорию, чтобы получить диплом и сертификат, которые, возможно, пригодятся вам через несколько лет. Фокус — получить образование, которое вам пригодится уже завтра-послезавтра», – прокомментировали результаты CEO «СберУниверситета» Наталья Осипчук.