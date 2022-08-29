В России заметно выросло число желающих сменить профессию

Проблема в том, что число вакансий в самых желанных отраслях сокращается быстрее рынка труда в целом. Например, с недели 21–27 февраля 2022 г. по неделю 15–21 августа общее число вакансий снизилось на 15% до 871 118, тогда как набор на госслужбу просел на 57% (до 2798), в IT – на 32% (до 85 404), в сфере массмедиа и развлечений – на 31% (до 10 865), в маркетинге, рекламе и PR – на 30% (до 42 088), а мест для административного персонала стало на 21% меньше (70 087).