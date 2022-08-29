В России заметно выросло число желающих сменить профессию«Ведомости» выясняли, ждут ли таких сотрудников работодатели и на каких условиях
Хотя бы раз за последние полгода думали о смене профессии 85% работников, опрошенных порталом поиска работы и подбора персонала hh.ru, таковы результаты недавнего совместного исследования hh.ru и онлайн-университета Skypro. В опросе приняли участие 4299 работников. Желающих переквалифицироваться сейчас на 34 п. п. больше, чем в конце 2020 г. Тогда, по данным hh.ru, профессию хотели сменить 51% респондентов. Партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн отмечает, что во время любых сильных потрясений возрастает количество желающих радикально сменить все – страну проживания, специальность или образ жизни.
Каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты: на текущем месте работы почти половина всех респондентов (48%), опрошенных hh.ru, зарабатывают до 50 000 руб. в месяц, лишь у 3% опрошенных жалованье превышает 200 000 руб. в месяц. 43% соискателей подумали о переходе в IT, когда узнали о высоких зарплатах разработчиков, по данным исследования.
Люди мечтают перейти в модные профессии: в IT, массмедиа, маркетинг, говорит Финкельштейн. Наиболее привлекательными для перехода отраслями респонденты hh.ru сейчас считают IT и телекоммуникации (21%), административную работу (12%), искусство, массовые медиа и развлечения (12%), государственную службу (9%), маркетинг, рекламу и PR (8%).
Проблема в том, что число вакансий в самых желанных отраслях сокращается быстрее рынка труда в целом. Например, с недели 21–27 февраля 2022 г. по неделю 15–21 августа общее число вакансий снизилось на 15% до 871 118, тогда как набор на госслужбу просел на 57% (до 2798), в IT – на 32% (до 85 404), в сфере массмедиа и развлечений – на 31% (до 10 865), в маркетинге, рекламе и PR – на 30% (до 42 088), а мест для административного персонала стало на 21% меньше (70 087).