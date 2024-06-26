Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА

ФМБА России занимается охраной здоровья сотрудников более 700 компаний с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения. В частности, речь о подразделениях «Росатома» и «Роскосмоса», объектах химической и оборонной промышленности.