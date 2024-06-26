Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА
Вероника Скворцова переназначена руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», – сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Скворцова занимает пост главы ФМБА России с 2020 г. До этого она была министром здравоохранения РФ.
ФМБА России занимается охраной здоровья сотрудников более 700 компаний с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения. В частности, речь о подразделениях «Росатома» и «Роскосмоса», объектах химической и оборонной промышленности.