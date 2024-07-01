Гендиректором Natura Siberica назначен Сергей Быковских
Сергей Быковских назначен генеральным директором группы компаний Natura Siberica (косметические бренды Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи»). Занимавший этот пост ранее Феликс Либ возглавит совет директоров. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.
Изменения вступили в силу 1 июля. По информации пресс-службы Natura Siberica, Быковских на новом посту займется развитием и модернизацией производственных мощностей, увеличением точек сбыта, расширением взаимодействия с основными потребителями и ключевыми партнерами, развитием новых продуктовых направлений.
Быковских имеет 29-летний управленческий опыт в международных производственно-торговых компаниях косметической отрасли, до назначения занимал пост первого заместителя генерального директора группы компаний.
Либ продолжит развивать компанию на уровне стратегических решений для повышения акционерной стоимости бизнеса.
Natura Siberica была основана в 2008 г. бизнесменом Андреем Трубниковым. В 2021 г. он умер, после чего между его родственниками начался конфликт. На доли в компаниях группы стали претендовать его дети, а также вдова Анастасия Трубникова, которая на момент сметри основателя Natura Siberica находилась в бракоразводном процессе. Одновременно наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент – ряд решений первой жены Трубникова – Ирины, из-за которых приостанавливались производство и работа магазинов. Весной 2023 г. АФК «Система» купила 100% компании.