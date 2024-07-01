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Гендиректором Natura Siberica назначен Сергей Быковских

Ведомости

Сергей Быковских назначен генеральным директором группы компаний Natura Siberica (косметические бренды Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи»). Занимавший этот пост ранее Феликс Либ возглавит совет директоров. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

Изменения вступили в силу 1 июля. По информации пресс-службы Natura Siberica, Быковских на новом посту займется развитием и модернизацией производственных мощностей, увеличением точек сбыта, расширением взаимодействия с основными потребителями и ключевыми партнерами, развитием новых продуктовых направлений.

Быковских имеет 29-летний управленческий опыт в международных производственно-торговых компаниях косметической отрасли, до назначения занимал пост первого заместителя генерального директора группы компаний.

Либ продолжит развивать компанию на уровне стратегических решений для повышения акционерной стоимости бизнеса.

Natura Siberica была основана в 2008 г. бизнесменом Андреем Трубниковым. В 2021 г. он умер, после чего между его родственниками начался конфликт. На доли в компаниях группы стали претендовать его дети, а также вдова Анастасия Трубникова, которая на момент сметри основателя Natura Siberica находилась в бракоразводном процессе. Одновременно наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент – ряд решений первой жены Трубникова – Ирины, из-за которых приостанавливались производство и работа магазинов. Весной 2023 г. АФК «Система» купила 100% компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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