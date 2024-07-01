Гендиректором Natura Siberica назначен Сергей Быковских

Natura Siberica была основана в 2008 г. бизнесменом Андреем Трубниковым. В 2021 г. он умер, после чего между его родственниками начался конфликт. На доли в компаниях группы стали претендовать его дети, а также вдова Анастасия Трубникова, которая на момент сметри основателя Natura Siberica находилась в бракоразводном процессе. Одновременно наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент – ряд решений первой жены Трубникова – Ирины, из-за которых приостанавливались производство и работа магазинов. Весной 2023 г. АФК «Система» купила 100% компании.