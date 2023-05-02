После двухлетних наследственного и корпоративного конфликтов у Natura Siberica меняется собственник

Сделка стала возможной после завершения корпоративного и наследственного конфликтов в косметической группе. Они начались сразу после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 г. На доли в структурах группы претендовали дети бизнесмена – Дмитрий и Екатерина Трубниковы от первого брака и Елизавета от второго, а также его вдова Анастасия. Последняя на момент кончины бизнесмена находилась с ним в бракоразводном процессе. Одновременно наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент – ряд решений первой жены Трубникова Ирины, из-за которых приостанавливались производство и работа магазинов. АФК «Система» четко обозначила, что готова рассматривать вопрос приобретения Natura Siberica только после завершения всех споров, рассказал в интервью «Ведомостям» Либ.