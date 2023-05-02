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После двухлетних наследственного и корпоративного конфликтов у Natura Siberica меняется собственник

В ближайшее время АФК «Система» закроет сделку по покупке этой косметической компании
Маргарита Соболь Алексей Полухин Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Сделка по приобретению косметической группы Natura Siberica корпорацией АФК «Система» практически завершена, сообщил источник, близкий к одной из сторон. Гендиректор Natura Siberica Феликс Либ в интервью «Ведомостям» эту информацию подтвердил. Представитель АФК «Система» сообщил, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Ее условия собеседники «Ведомостей» не разглашают. Либ сказал лишь, что корпорация становится владельцем 100% Natura Siberica.

Сделка стала возможной после завершения корпоративного и наследственного конфликтов в косметической группе. Они начались сразу после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 г. На доли в структурах группы претендовали дети бизнесмена – Дмитрий и Екатерина Трубниковы от первого брака и Елизавета от второго, а также его вдова Анастасия. Последняя на момент кончины бизнесмена находилась с ним в бракоразводном процессе. Одновременно наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент – ряд решений первой жены Трубникова Ирины, из-за которых приостанавливались производство и работа магазинов. АФК «Система» четко обозначила, что готова рассматривать вопрос приобретения Natura Siberica только после завершения всех споров, рассказал в интервью «Ведомостям» Либ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных