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Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

Сейчас он является членом коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Ведомости

Экономист Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником Высшей школы экономики (ВШЭ), следует из информации на официальном сайте вуза. Там появилась соответствующая страница. Его регалии описаны следующим образом: «Главный научный сотрудник: факультет социальных наук, центр изучения стабильности и рисков».

На странице Глазьева в НИУ ВШЭ указан его научно-педагогический стаж – 15 лет. Общий стаж работы – 44 года. Он является академиком Российской академии наук (РАН) с 2008 г., доктором экономических наук, профессором, отмечено на сайте вуза.

У Глазьева богатая биография. Он был министром внешнеэкономических связей России (1992–1993 гг.), подал в отставку в знак протеста против указа №1400 о разгоне парламента. Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов, сперва от «Демпартии России», затем от «Конгресса русских общин» и «Родины».

В 2008 г. стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. С 2012 по 2019 г. он был советником президента РФ по экономике. Сейчас Глазьев является членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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