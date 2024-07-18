Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭСейчас он является членом коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Экономист Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником Высшей школы экономики (ВШЭ), следует из информации на официальном сайте вуза. Там появилась соответствующая страница. Его регалии описаны следующим образом: «Главный научный сотрудник: факультет социальных наук, центр изучения стабильности и рисков».
На странице Глазьева в НИУ ВШЭ указан его научно-педагогический стаж – 15 лет. Общий стаж работы – 44 года. Он является академиком Российской академии наук (РАН) с 2008 г., доктором экономических наук, профессором, отмечено на сайте вуза.
У Глазьева богатая биография. Он был министром внешнеэкономических связей России (1992–1993 гг.), подал в отставку в знак протеста против указа №1400 о разгоне парламента. Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов, сперва от «Демпартии России», затем от «Конгресса русских общин» и «Родины».
В 2008 г. стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. С 2012 по 2019 г. он был советником президента РФ по экономике. Сейчас Глазьев является членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).