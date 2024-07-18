Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

У Глазьева богатая биография. Он был министром внешнеэкономических связей России (1992–1993 гг.), подал в отставку в знак протеста против указа №1400 о разгоне парламента. Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов, сперва от «Демпартии России», затем от «Конгресса русских общин» и «Родины».