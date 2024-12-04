Заявки на участие в программе «Время героев» теперь можно отправлять по почте
Заявки для участия в кадровой программе «Время героев» теперь можно направлять не только через интернет, но и по почте. 3 декабря такую возможность анонсировал президент РФ Владимир Путин, общаясь с участниками специальной военной операции.
«В заявке, отправляемой через «Почту России», важно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также при наличии описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды», – говорится на сайте.
Программу «Время героев» поручил создать президент РФ. Заявленная цель проекта – переподготовка участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты.
В первом потоке программы из 44 000 заявок были одобрены только 83. Прием анкет на второй поток стартовал 15 ноября и продлится до 25 января 2025 г.
3 декабря Путин посетил московский Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации. Военные спросили президента, могут ли они попасть в программу «Время героев». Путин заверил, что попросил максимально упростить условия для участия в этом проекте. Кроме того, он анонсировал появление новых программ по получению образования участниками спецоперации.