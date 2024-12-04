Заявки на участие в программе «Время героев» теперь можно отправлять по почте

3 декабря Путин посетил московский Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации. Военные спросили президента, могут ли они попасть в программу «Время героев». Путин заверил, что попросил максимально упростить условия для участия в этом проекте. Кроме того, он анонсировал появление новых программ по получению образования участниками спецоперации.