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Заявки на участие в программе «Время героев» теперь можно отправлять по почте

Ведомости

Заявки для участия в кадровой программе «Время героев» теперь можно направлять не только через интернет, но и по почте. 3 декабря такую возможность анонсировал президент РФ Владимир Путин, общаясь с участниками специальной военной операции.

Почтовый адрес для приема заявок опубликован на сайте программы «Время героев».

«В заявке, отправляемой через «Почту России», важно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также при наличии описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды», – говорится на сайте.

Программу «Время героев» поручил создать президент РФ. Заявленная цель проекта – переподготовка участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты.

В первом потоке программы из 44 000 заявок были одобрены только 83. Прием анкет на второй поток стартовал 15 ноября и продлится до 25 января 2025 г.

3 декабря Путин посетил московский Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации. Военные спросили президента, могут ли они попасть в программу «Время героев». Путин заверил, что попросил максимально упростить условия для участия в этом проекте. Кроме того, он анонсировал появление новых программ по получению образования участниками спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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