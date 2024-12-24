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Начальником главного штаба «Юнармии» стал Владислав Головин

Ведомости

Владислав Головин, Герой России под позывным «Струна», избран новым начальником главного штаба «Юнармии», сообщил Александр Соколов, губернатор Кировской области, откуда Головин родом. О его назначении «Ведомости» писали ранее со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Соколов заявил о будущей совместной работе над развитием военно-патриотического движения в регионе.

«Мы знакомы уже несколько лет, вместе участвовали в СВО и обучались по программе «Время героев». Впереди у нас большая совместная работа!» – поздравил Головина руководитель «Движения первых» Артур Орлов.

Головин с начала спецоперации находился на линии фронта, возглавляя десантно-штурмовое подразделение. В бою потерял ногу. В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До него «Юнармию» возглавлял Никита Нагорный, который сложил полномочия 20 ноября.

В ноябре Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций, в том числе и «Юнармии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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