Начальником главного штаба «Юнармии» стал Владислав Головин

Головин с начала спецоперации находился на линии фронта, возглавляя десантно-штурмовое подразделение. В бою потерял ногу. В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До него «Юнармию» возглавлял Никита Нагорный, который сложил полномочия 20 ноября.