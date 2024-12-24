Начальником главного штаба «Юнармии» стал Владислав Головин
Соколов заявил о будущей совместной работе над развитием военно-патриотического движения в регионе.
«Мы знакомы уже несколько лет, вместе участвовали в СВО и обучались по программе «Время героев». Впереди у нас большая совместная работа!» – поздравил Головина руководитель «Движения первых» Артур Орлов.
Головин с начала спецоперации находился на линии фронта, возглавляя десантно-штурмовое подразделение. В бою потерял ногу. В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До него «Юнармию» возглавлял Никита Нагорный, который сложил полномочия 20 ноября.
В ноябре Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций, в том числе и «Юнармии».