Путин освободил Вуколова от должности замглавы Минюста

Сейчас у министра юстиции России Константина Чуйченко восемь заместителей – Евгений Забарчук, Елена Ардабьева, Али Алханов, Максим Бесхмельницын, Дмитрий Жуйков, Константин Панферов, Олег Свириденко и Вадим Федоров.