Путин освободил Вуколова от должности замглавы Минюста
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов освобожден от должности, следует из соответствующего документа.
Указ вступает в силу 3 февраля 2025 г.
Вуколов занимал пост заместителя министра с сентября 2022 г. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сейчас у министра юстиции России Константина Чуйченко восемь заместителей – Евгений Забарчук, Елена Ардабьева, Али Алханов, Максим Бесхмельницын, Дмитрий Жуйков, Константин Панферов, Олег Свириденко и Вадим Федоров.