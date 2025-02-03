Государство войдет в орган управления ДОСААФ

В указе президент постановил обеспечить Министерству обороны, Министерству спорта и Министерству просвещения представительство РФ в совете ДОСААФ и оказание организации поддержки в выполнении государственных задач, а также контроль за их выполнением. Путин также рекомендовал внести некоторые изменения в устав ДОСААФ. Высшим должностным лицам субъектов РФ президент постановил обеспечить создание совещательного органа по взаимодействию исполнительных органов и органов местного самоуправления с ДОСААФ, его региональными, местными и первичными отделениями.