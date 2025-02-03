Государство войдет в орган управления ДОСААФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство войдет в орган управления Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ), следует из соответствующего документа.
Решение принято для консолидации усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развития военно-патриотического воспитания, повышения престижа службы.
Координацию деятельности ДОСААФ от имени государства будет осуществлять Министерство обороны России.
В состав наблюдательного совета ДОСААФ войдут представители администрации президента РФ, Минобороны, других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, Минпросвещения, Минспорта, Минфина, Минэкономразвития и Росимущества.
В указе президент постановил обеспечить Министерству обороны, Министерству спорта и Министерству просвещения представительство РФ в совете ДОСААФ и оказание организации поддержки в выполнении государственных задач, а также контроль за их выполнением. Путин также рекомендовал внести некоторые изменения в устав ДОСААФ. Высшим должностным лицам субъектов РФ президент постановил обеспечить создание совещательного органа по взаимодействию исполнительных органов и органов местного самоуправления с ДОСААФ, его региональными, местными и первичными отделениями.
ДОСААФ – общероссийская общественно-государственная организация, цель которой – содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.
15 августа 2024 г. стало известно, что ДОСААФ может получить возможность заниматься подготовкой россиян к защите при вооруженном нападении. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов. Авторы законопроекта пояснили, что его целью является повышение эффективности организации.