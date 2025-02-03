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Государство войдет в орган управления ДОСААФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство войдет в орган управления Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ), следует из соответствующего документа.

Решение принято для консолидации усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развития военно-патриотического воспитания, повышения престижа службы.

Координацию деятельности ДОСААФ от имени государства будет осуществлять Министерство обороны России.

В состав наблюдательного совета ДОСААФ войдут представители администрации президента РФ, Минобороны, других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, Минпросвещения, Минспорта, Минфина, Минэкономразвития и Росимущества.

В указе президент постановил обеспечить Министерству обороны, Министерству спорта и Министерству просвещения представительство РФ в совете ДОСААФ и оказание организации поддержки в выполнении государственных задач, а также контроль за их выполнением. Путин также рекомендовал внести некоторые изменения в устав ДОСААФ. Высшим должностным лицам субъектов РФ президент постановил обеспечить создание совещательного органа по взаимодействию исполнительных органов и органов местного самоуправления с ДОСААФ, его региональными, местными и первичными отделениями.

ДОСААФ – общероссийская общественно-государственная организация, цель которой – содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. 

15 августа 2024 г. стало известно, что ДОСААФ может получить возможность заниматься подготовкой россиян к защите при вооруженном нападении. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов. Авторы законопроекта пояснили, что его целью является повышение эффективности организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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