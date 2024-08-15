ДОСААФ поручат подготовку россиян к защите при вооруженном нападении

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) может получить возможность заниматься подготовкой россиян к защите при вооруженном нападении. Также может быть снижен возрастной порог вступления в организацию – с 18 до 14 лет. Соответствующие предложения содержаться в законопроекте, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.