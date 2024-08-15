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ДОСААФ поручат подготовку россиян к защите при вооруженном нападении

Ведомости

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) может получить возможность заниматься подготовкой россиян к защите при вооруженном нападении. Также может быть снижен возрастной порог вступления в организацию – с 18 до 14 лет. Соответствующие предложения содержаться в законопроекте, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.

В документе говориться, что членами ДОСААФ также могут быть юридические лица, общественные объединения и иные некоммерческие организации, за исключением политических партий и религиозных организаций. Авторы законопроекта пояснили, что его целью является повышение эффективности организации.

«Отсутствие законодательного акта, регулирующего участие государства в управлении организацией, а также недостаточная регламентация ее деятельности и размытые механизмы финансового обеспечения значительно снижают эффективность решения возложенных на ДОСААФ России государственных задач», – говорится в пояснительной записке.

Разговоры о необходимости усилить положение ДОСААФ велись еще в 2016 г. В 2017 г. эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. В феврале 2024 г. ДОСААФ возглавил бывший командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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