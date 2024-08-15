ДОСААФ поручат подготовку россиян к защите при вооруженном нападении
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) может получить возможность заниматься подготовкой россиян к защите при вооруженном нападении. Также может быть снижен возрастной порог вступления в организацию – с 18 до 14 лет. Соответствующие предложения содержаться в законопроекте, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.
В документе говориться, что членами ДОСААФ также могут быть юридические лица, общественные объединения и иные некоммерческие организации, за исключением политических партий и религиозных организаций. Авторы законопроекта пояснили, что его целью является повышение эффективности организации.
«Отсутствие законодательного акта, регулирующего участие государства в управлении организацией, а также недостаточная регламентация ее деятельности и размытые механизмы финансового обеспечения значительно снижают эффективность решения возложенных на ДОСААФ России государственных задач», – говорится в пояснительной записке.