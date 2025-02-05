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Заместителем гендиректора РЖД назначен Сергей Саратов

Ведомости

Сергея Саратова назначили заместителем генерального директора РЖД, сообщили в пресс-службе компании. Решение принял совет директоров РЖД, о нем объявил глава компании Олег Белозеров.

На этом месте Саратов сменит Дмитрия Шаханова – его избрали председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. 

Саратов с 2017 г. руководит департаментом управления персоналом РЖД. По заявлению компании, он продолжит курировать блок управления персоналом. Кроме того, в его ведении будут находиться вопросы организации, оплаты и мотивации труда, а также обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.

С 2008 по 2017 гг. Саратов возглавлял департамент по организации, оплате и мотивации труда

В сентябре 2024 г. заместителем генерального директора РЖД – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) был назначен Дмитрий Мурев. Он занялся вопросами коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок. 1 июля прошлого года на пост замглавы РЖД был назначен Юрий Бакеркин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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