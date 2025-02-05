Заместителем гендиректора РЖД назначен Сергей Саратов

Саратов с 2017 г. руководит департаментом управления персоналом РЖД. По заявлению компании, он продолжит курировать блок управления персоналом. Кроме того, в его ведении будут находиться вопросы организации, оплаты и мотивации труда, а также обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.