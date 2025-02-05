Заместителем гендиректора РЖД назначен Сергей Саратов
На этом месте Саратов сменит Дмитрия Шаханова – его избрали председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.
Саратов с 2017 г. руководит департаментом управления персоналом РЖД. По заявлению компании, он продолжит курировать блок управления персоналом. Кроме того, в его ведении будут находиться вопросы организации, оплаты и мотивации труда, а также обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.
С 2008 по 2017 гг. Саратов возглавлял департамент по организации, оплате и мотивации труда
В сентябре 2024 г. заместителем генерального директора РЖД – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) был назначен Дмитрий Мурев. Он занялся вопросами коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок. 1 июля прошлого года на пост замглавы РЖД был назначен Юрий Бакеркин.