Дмитрий Мурев назначен заместителем генерального директора РЖД
Он займется вопросами коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.
Муреву 45 лнт, он окончил Московский государственный технологический университет «Станкин». С 2019 г. был гендиректором АО «РЖД логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»). До этого был заместителем генерального директора по развитию ЦФТО, главным инженером этого филиала.
В функции ЦФТО входит совершенствование системы транспортного обслуживания грузовладельцев и координация развития всего транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД».
1 июля РЖД объявили, что заместителем генерального директора холдинга назначен Юрий Бакеркин. Его предшественник Алексей Шило был освобожден от этой должности решением совета директоров. Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций, кроме того, в его ведении будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, а также Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.