Дмитрий Мурев назначен заместителем генерального директора РЖД

1 июля РЖД объявили, что заместителем генерального директора холдинга назначен Юрий Бакеркин. Его предшественник Алексей Шило был освобожден от этой должности решением совета директоров. Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций, кроме того, в его ведении будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, а также Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.