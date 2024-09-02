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Дмитрий Мурев назначен заместителем генерального директора РЖД

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Заместителем генерального директора РЖД – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) назначен Дмитрий Мурев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Он займется вопросами коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.

Муреву 45 лнт, он окончил Московский государственный технологический университет «Станкин». С 2019 г. был гендиректором АО «РЖД логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»). До этого был заместителем генерального директора по развитию ЦФТО, главным инженером этого филиала.

В функции ЦФТО входит совершенствование системы транспортного обслуживания грузовладельцев и координация развития всего транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД».

1 июля РЖД объявили, что заместителем генерального директора холдинга назначен Юрий Бакеркин. Его предшественник Алексей Шило был освобожден от этой должности решением совета директоров. Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций, кроме того, в его ведении будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, а также Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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