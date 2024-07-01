Заместителем гендиректора РЖД назначен Юрий Бакеркин
Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций, кроме того, в его ведении будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, атакже Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.
На место начальника департамента инвестиций вместо Бакеркина назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин. Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов.
4 июня новый министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве не планируются значительные ротации. При этом он допустил «некоторую донастройку», но уточнил, что «практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы».