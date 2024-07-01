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Заместителем гендиректора РЖД назначен Юрий Бакеркин

Ведомости

Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора РЖД. Алексей Шило освобожден от этой должности решением совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций, кроме того, в его ведении будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, атакже Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.

На место начальника департамента инвестиций вместо Бакеркина назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин. Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов.

Совет директоров также прекратил полномочия Алексея Шило в качестве члена правления РЖД. 25 июня распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина он был назначен заместителем министра транспорта РФ. В новой должности Шило будет курировать железнодорожный транспорт.

4 июня новый министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве не планируются значительные ротации. При этом он допустил «некоторую донастройку», но уточнил, что «практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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