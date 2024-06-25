Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта России
«Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», – говорится в документе.
О том, что Шило займет должность заместителя министра транспорта сообщалось 10 июня. В Минтрансе он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта.
4 июня новый министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве не планируются значительные ротации. При этом он допустил «некоторую донастройку», но уточнил, что «практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы».
С февраля 2015 г. Шило занимал в РЖД должность начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». С февраля 2017 г. – генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала РЖД. Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2000 г. с должности дежурного станционного поста централизации станции Курья Свердловской железной дороги.