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Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта России

Ведомости

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило занял пост заместителя министра транспорта России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.

«Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», – говорится в документе.

О том, что Шило займет должность заместителя министра транспорта сообщалось 10 июня. В Минтрансе он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта.

4 июня новый министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве не планируются значительные ротации. При этом он допустил «некоторую донастройку», но уточнил, что «практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы».

С февраля 2015 г. Шило занимал в РЖД должность начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». С февраля 2017 г. – генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала РЖД. Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2000 г. с должности дежурного станционного поста централизации станции Курья Свердловской железной дороги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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