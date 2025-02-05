Участник программы «Время героев» стал заместителем директора ФЦП

Гришин родился в городе Сердобске Пензенской области в 1991 г. Окончил в 2013 г. Михайловскую военную артиллерийскую академию. За участие в спецоперации на Украине был награжден орденом Мужества в 2022 г., а также медалью «За отвагу» в 2024 г.