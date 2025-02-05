Участник программы «Время героев» стал заместителем директора ФЦП
Участник президентской программы «Время героев» Роман Гришин назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Об этом сообщили в пресс-службе программы.
Гришин родился в городе Сердобске Пензенской области в 1991 г. Окончил в 2013 г. Михайловскую военную артиллерийскую академию. За участие в спецоперации на Украине был награжден орденом Мужества в 2022 г., а также медалью «За отвагу» в 2024 г.
«Программа “Время героев” открыла передо мной множество дверей. У меня появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев, лучших экспертов страны. Отдельно поблагодарю своего наставника – министра спорта России Михаила Владимировича Дегтярева», – сказал Гришин.
Дегтярев заявил, что Гришин успешно завершил обучение и стажировку, а также поздравил военнослужащего со вступлением в команду Минспорта.
В пресс-службе отметили, что уже состоялось 22 назначения из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». 3 февраля участник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин был назначен на должность советника главы Минприроды РФ Александра Козлова. Руководитель программы Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области.
Программа «Время героев» была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Целью является подготовка руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека.
С ноября 2024 г. по январь 2025 г. для участия в программе был проведен дополнительный набор. 14 декабря 2024 г. на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные программы в российских регионах. Подобные уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской, Калужской областях, Ставропольском крае и других субъектах.