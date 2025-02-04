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В отборе на программу «Время героев» число Героев России выросло на 53%

Ведомости

В ходе заседания общественного совета программы «Время героев» члены совета обсудили ход регистрации участников дополнительного отбора в программу, итоги обучения на втором модуле и старт региональных программ, реализуемых по образцу программы «Время героев», сообщается на официальном сайте программы.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что бойцы и ветераны, имеющие достаточный опыт и необходимые знания, стали проявлять больший интерес к программе – доля Героев России, подавших заявки, в сравнении с первой волной выросла на 53,5%, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов – в девять раз, двух орденов – в 47 раз. Кириенко отметил, что выбор будет непростой, ответственность высока.

Согласно сайту программы «Время героев», общее число заявок на отбор составило более 65 500.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал, что в ходе реализации программы участники изучат территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития территорий. Особое внимание будет уделено знакомству с лучшими региональными практиками.

4 февраля участник программы «Время героев» Николай Сергиенко был назначен на пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Сергиенко стал участником программы в мае 2024 г. Стажировку в рамках программы он прошел под началом губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

3 февраля участник программы «Время героев» Андрей Порошин был назначен на должность советника главы Минприроды РФ Александра Козлова. Участником программы Порошин стал в мае прошлого года. Стажировку в рамках программы он прошел под началом главы Минприроды.

Президент России Владимир Путин поручил запустить «Время героев» во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. С ноября 2024 г. по январь 2025 г. был проведен дополнительный набор для участия в программе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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