В отборе на программу «Время героев» число Героев России выросло на 53%

Президент России Владимир Путин поручил запустить «Время героев» во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. С ноября 2024 г. по январь 2025 г. был проведен дополнительный набор для участия в программе.