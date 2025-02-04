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Департамент Минпросвещения по воспитанию детей возглавит участник спецоперации

Он сменит на посту Наталью Агре, предложившую развивать у школьников условия «для романтических отношений»
Виталий Крюков
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Участник спецоперации Борис Дудко может занять должность директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с процессом подбора кандидатов. Его назначение не исключено, говорит еще один источник.

Дудко является гвардии майором Вооруженных сил РФ и представлен к званию Героя России, следует из данных на портале «Знание.Вики». Офицер принимал участие в спецоперации на Украине в должности командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России. Дудко – участник кадровой программы «Время героев».

Наталья Агре, возглавляющая этот департамент с лета 2024 г., покинула свою должность по собственному желанию. Об этом она сама сообщила «РИА Новости». До этого с 2020 г. Агре работала директором Института изучения детства, семьи и воспитания, учредителем которого является Минпросвещения.

«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения. На звонки корреспондента «Ведомостей» Агре не ответила.

Кого готовит программа «Время героев»

Запустить программу «Время героев» поручил президент РФ Владимир Путин. Программа готовит руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. Из них более 20 человек уже получили новые посты, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, и. о. главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и др. 4 февраля на сайте президентской программы «Время героев» также сообщалось, что Николай Сергиенко назначен на пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

Департамент госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения разрабатывает программы патриотического, нравственного и экологического воспитания детей, следует из данных сайта министерства. Другое направление департамента – развитие спортивных и культурных организаций для школьников. Департамент также вовлекает детей в волонтерские проекты и координирует работу детских и молодежных общественных объединений в школах и колледжах, уточняется там.

На прошлой неделе Агре предложила развивать для школьников условия для романтических отношений. Такая мера поможет повысить готовность молодых людей к созданию семей, говорила она в ходе тематического круглого стола комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Тогда как в самом министерстве отметили, что Минпросвещения не работает над демографическими проектами.

Министерство также планирует ориентировать детей в возрасте 15-17 лет «на создание устойчивой семьи» во время их отдыха в летнем лагере, писали «Ведомости». Соответствующий проект единой программы по воспитательной работе в российских детских лагерях ведомство опубликовало 28 января на портале проектов нормативных правовых актов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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