Департамент Минпросвещения по воспитанию детей возглавит участник спецоперации

Кого готовит программа «Время героев»

Запустить программу «Время героев» поручил президент РФ Владимир Путин. Программа готовит руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. Из них более 20 человек уже получили новые посты, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, и. о. главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и др. 4 февраля на сайте президентской программы «Время героев» также сообщалось, что Николай Сергиенко назначен на пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.