Песков: Украине необходима легитимизация руководства страны
Легитимизация руководства на Украине необходима с точки зрения юридической фиксации договоренностей в плане урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В рамках брифинга Пескова попросили дать комментарий относительно ответа президента Украины Владимира Зеленского на предложение спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Украине необходимо провести президентские и парламентские выборы после достижения перемирия с Россией. Зеленский считает это не лучшим планом.
Песков отметил, что юридические реалии таковы, что полномочия Зеленского закончены. Пресс-секретарь также напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта.
«Руководителю киевского режима она [легитимизация] не совсем по душе», – заключил Песков.
В мае 2024 г. истек пятилетний срок полномочий Зеленского. 3 февраля стало известно, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. Келлог и другие представители Белого дома в последние дни обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией.
В ходе брифинга Песков также сообщил, что на сегодняшний день никто серьезно не рассматривал возможную комбинацию состава участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, при сохранении в силе указа Зеленского о невозможности вести переговоры с Россией обсуждать вероятную композицию участников значит «забегать вперед».