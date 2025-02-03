Песков: Украине необходима легитимизация руководства страны

В мае 2024 г. истек пятилетний срок полномочий Зеленского. 3 февраля стало известно, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. Келлог и другие представители Белого дома в последние дни обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией.