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Песков: Украине необходима легитимизация руководства страны

Ведомости

Легитимизация руководства на Украине необходима с точки зрения юридической фиксации договоренностей в плане урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В рамках брифинга Пескова попросили дать комментарий относительно ответа президента Украины Владимира Зеленского на предложение спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Украине необходимо провести президентские и парламентские выборы после достижения перемирия с Россией. Зеленский считает это не лучшим планом.

Песков отметил, что юридические реалии таковы, что полномочия Зеленского закончены. Пресс-секретарь также напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта.

«Руководителю киевского режима она [легитимизация] не совсем по душе», – заключил Песков.

В мае 2024 г. истек пятилетний срок полномочий Зеленского. 3 февраля стало известно, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. Келлог и другие представители Белого дома в последние дни обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией.

В ходе брифинга Песков также сообщил, что на сегодняшний день никто серьезно не рассматривал возможную комбинацию состава участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, при сохранении в силе указа Зеленского о невозможности вести переговоры с Россией обсуждать вероятную композицию участников значит «забегать вперед».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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