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Песков: состав участников мирных переговоров по Украине серьезно не обсуждался

Ведомости

На сегодняшний день никто серьезно не рассматривал возможную комбинацию состава участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пескову задали вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о его расчете на начало переговоров с участием Киева, Москвы, Вашингтона и Брюсселя.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры», – подчеркнул Песков.

По его словам, при сохранении в силе указа Зеленского о невозможности вести переговоры с Россией обсуждать вероятную композицию участников значит «забегать вперед».

2 февраля Зеленский в интервью Associated Press заявил, что считает необходимым, в первую очередь, встретиться с президентом США Дональдом Трампом, после чего «перейти к какому-то формату переговоров с русскими». «Я бы хотел, чтобы США, Украина и русские сели за стол переговоров. И, честно говоря, там должен быть и голос Европейского союза. Я думаю, это было бы справедливо и эффективно», – сказал он.

3 февраля Трамп заявил прессе на базе Эндрюс, что у властей США запланированы контакты с Россией и Украиной. 1 февраля спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог сообщал Fox News, что американский лидер планирует оказывать давление как на Москву, так и на Киев для завершения конфликта. Трамп также сообщал журналистам о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с президентом России РФ Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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