Песков: состав участников мирных переговоров по Украине серьезно не обсуждался

2 февраля Зеленский в интервью Associated Press заявил, что считает необходимым, в первую очередь, встретиться с президентом США Дональдом Трампом, после чего «перейти к какому-то формату переговоров с русскими». «Я бы хотел, чтобы США, Украина и русские сели за стол переговоров. И, честно говоря, там должен быть и голос Европейского союза. Я думаю, это было бы справедливо и эффективно», – сказал он.