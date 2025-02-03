Песков: состав участников мирных переговоров по Украине серьезно не обсуждался
На сегодняшний день никто серьезно не рассматривал возможную комбинацию состава участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пескову задали вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о его расчете на начало переговоров с участием Киева, Москвы, Вашингтона и Брюсселя.
«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры», – подчеркнул Песков.
По его словам, при сохранении в силе указа Зеленского о невозможности вести переговоры с Россией обсуждать вероятную композицию участников значит «забегать вперед».
2 февраля Зеленский в интервью Associated Press заявил, что считает необходимым, в первую очередь, встретиться с президентом США Дональдом Трампом, после чего «перейти к какому-то формату переговоров с русскими». «Я бы хотел, чтобы США, Украина и русские сели за стол переговоров. И, честно говоря, там должен быть и голос Европейского союза. Я думаю, это было бы справедливо и эффективно», – сказал он.
3 февраля Трамп заявил прессе на базе Эндрюс, что у властей США запланированы контакты с Россией и Украиной. 1 февраля спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог сообщал Fox News, что американский лидер планирует оказывать давление как на Москву, так и на Киев для завершения конфликта. Трамп также сообщал журналистам о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с президентом России РФ Владимиром Путиным.