Песков: нельзя судить о состоянии флота России по поломке одного корабля
Судить о состоянии российского флота по поломке одного отдельно взятого корабля – непрофессионально. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о материалах в западных СМИ насчет якобы замеченного неисправного российского судна и обветшании флота РФ.
Песков отметил, что не располагает информацией о корабле, про который пишет западная пресса, так как вопрос – в компетенции оборонного ведомства.
«Но по поломке одного отдельно взятого корабля, одной отдельно взятой неисправности судить о состоянии флота – это непрофессионально, экспертно неверно», – подчеркнул представитель Кремля.
1 февраля The Guardian со ссылкой на аналитиков и западные службы безопасности писала, что на борту российского корабля-разведчика «Кильдин» у берегов Сирии якобы произошел пожар, что «подчеркнуло плачевное состояние российского военно-морского флота». Согласно материалу, несколько дней назад было замечено, что из трубы судна «повалил густой черный дым», а на мачте «появились два черных шара», свидетельствующих о том, что экипаж якобы больше не контролирует корабль.