Песков: нельзя судить о состоянии флота России по поломке одного корабля

1 февраля The Guardian со ссылкой на аналитиков и западные службы безопасности писала, что на борту российского корабля-разведчика «Кильдин» у берегов Сирии якобы произошел пожар, что «подчеркнуло плачевное состояние российского военно-морского флота». Согласно материалу, несколько дней назад было замечено, что из трубы судна «повалил густой черный дым», а на мачте «появились два черных шара», свидетельствующих о том, что экипаж якобы больше не контролирует корабль.