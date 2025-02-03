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Песков: нельзя судить о состоянии флота России по поломке одного корабля

Ведомости

Судить о состоянии российского флота по поломке одного отдельно взятого корабля – непрофессионально. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о материалах в западных СМИ насчет якобы замеченного неисправного российского судна и обветшании флота РФ.

Песков отметил, что не располагает информацией о корабле, про который пишет западная пресса, так как вопрос – в компетенции оборонного ведомства.

«Но по поломке одного отдельно взятого корабля, одной отдельно взятой неисправности судить о состоянии флота – это непрофессионально, экспертно неверно», – подчеркнул представитель Кремля.

1 февраля The Guardian со ссылкой на аналитиков и западные службы безопасности писала, что на борту российского корабля-разведчика «Кильдин» у берегов Сирии якобы произошел пожар, что «подчеркнуло плачевное состояние российского военно-морского флота». Согласно материалу, несколько дней назад было замечено, что из трубы судна «повалил густой черный дым», а на мачте «появились два черных шара», свидетельствующих о том, что экипаж якобы больше не контролирует корабль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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