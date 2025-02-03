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Советником главы Минприроды стал участник «Времени героев» Андрей Порошин

Ведомости

Участник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин назначен на должность советника главы Минприроды РФ Александра Козлова. Об этом сообщается на сайте программы.

Участником «Времени героев» Порошин стал в мае прошлого года. Стажировку в рамках программы он прошел под началом главы Минприроды.

«Опыт совместной регулярной работы значительно повлиял на мое профессиональное развитие. Я получил конструктивную обратную связь по своим компетенциям», – заявил Порошин.

По его словам, стажировка в министерстве позволила погрузиться в реальную рабочую среду и понять, как организована работа ведомства.

Андрей Порошин родился в городе Красновишерск Пермского края в 1988 г. В 2013 г. окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За годы военной службы прошел путь от командира взвода до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью «За отвагу».

Запустить программу «Время героев» поручил президент РФ Владимир Путин. Целью является подготовка руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. Из них 20 человек уже получили новые посты, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, и. о. главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и др. С ноября 2024 г. по январь 2025 г. для участия в программе был проведен дополнительный набор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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