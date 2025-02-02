Тест. Помните ли вы события недели?Проверьте, что произошло в России и мире 27 января – 2 февраля
Вопрос 1 из 8
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германию в период Второй мировой войны освободили США. Что предложил сделать Совбез России, чтобы в ФРГ не искажали историю?
- Направить Шольцу архивные материалы
- Передать в посольство ФРГ ноту протеста из МИД РФ
- Пригласить немцев в Россию на конференцию по Второй мировой войне
- Публично осудить подобные мнения со стороны исторического сообщества