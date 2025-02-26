Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

На посту заместителя министра промышленности и торговли с 2017 г. Бочаров занимался вопросами авиационной промышленности. С 2014 по 2017 гг. руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, а с 1997 по 2013 гг. был депутатом Московской городской Думы. Окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция».