Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК
Бывший заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров назначен первым заместителем генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщается на сайте корпорации.
Основными сферами ответственности Бочарова станут стратегическое развитие корпорации и вопросы реализации государственных программ, в том числе в части гражданского самолетостроения.
19 февраля председатель правительства Михаил Мишустин освободил Бочарова от должности заместителя министра промышленности и торговли в связи с его переходом на другую работу. Его место займет Геннадий Абраменков, ранее возглавлявший Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
На посту заместителя министра промышленности и торговли с 2017 г. Бочаров занимался вопросами авиационной промышленности. С 2014 по 2017 гг. руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, а с 1997 по 2013 гг. был депутатом Московской городской Думы. Окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция».