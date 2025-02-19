Мишустин освободил Бочарова от должности замглавы Минпромторга
Председатель правительства Михаил Мишустин освободил заместителя министра промышленности и торговли Олега Бочарова от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Такое решение было принято в связи с переходом Бочарова на другую работу. Его место займет Геннадий Абраменков. Он был назначен другим распоряжением Мишустина.
На должности заместителя министра промышленности и торговли с 2017 г. Бочаров занимался вопросами авиационной промышленности. Абраменков, в свою очередь, ранее возглавлял Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).