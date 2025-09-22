Евгения Ламонова назначена сенатором от Курской области
Евгения Ламонова назначена сенатором от Курской области, распоряжение о наделении ее полномочиями подписано 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава области отметил, что Ламонова «не раз доказала преданность Курской земле и готовность служить на благо развития региона». По его словам, она зарекомендовала себя как целеустремленный и активный человек, добившийся олимпийского золота в 2008 г., а также обладающий большим управленческим опытом.
В разное время Ламонова возглавляла областной комитет по спорту, работала в «Школе высшего спортивного мастерства», руководила профильным комитетом в Курской облдуме, параллельно возглавляя ДЮСШ олимпийского резерва по фехтованию. Она также координирует партпроект «Единой России» «Детский спорт» в регионе.
Хинштейн подчеркнул, что рассчитывает на ее активное участие в развитии спорта в Курской области и выразил уверенность, что Ламонова будет достойно представлять интересы региона в Совете Федерации.
21 сентября Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области, набрав на выборах 86,92% голосов. Кандидат от КПРФ Алексей Бобовников получил 5,09%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 4,07%, Геннадий Баев («Справедливая Россия») – 2,6%.