Евгения Ламонова назначена сенатором от Курской области

Глава области отметил, что Ламонова «не раз доказала преданность Курской земле и готовность служить на благо развития региона». По его словам, она зарекомендовала себя как целеустремленный и активный человек, добившийся олимпийского золота в 2008 г., а также обладающий большим управленческим опытом.