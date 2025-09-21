Газета
Политика

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Ведомости

Александр Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области, передает ТАСС. На выборах этого года он набрал 86,92% голосов.

Хинштейн победил на выборах, прошедших с 12 по 14 сентября. Кандидат от КПРФ Алексей Бобовников набрал в Курской области 5,09%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 4,07%, Геннадий Баев («Справедливая Россия») – 2,6%.

5 декабря 2024 г. Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого работал в Госдуме, был депутатом нескольких созывов с 2003 по 2024 г. 11 декабря 2024 г. в связи с назначением в Курскую область его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

Хинштейн был назначен на должность врио главы региона в период оккупации части территории Курской области вооруженными силами Украины. Одним из главных направлений его работы по прибытию в регион стали жилищные сертификаты для жителей, покинувших свои дома после августа 2024 г.

Читайте также:КПРФ получила вторые места в 12 регионах на выборах губернаторов, ЛДПР – в 6
