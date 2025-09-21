Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

5 декабря 2024 г. Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого работал в Госдуме, был депутатом нескольких созывов с 2003 по 2024 г. 11 декабря 2024 г. в связи с назначением в Курскую область его депутатские полномочия были досрочно прекращены.