Совет директоров NtechLab возглавил директор по особым поручениям «Ростеха»

Директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко избрали председателем совета директоров NtechLab. Это решение было принято после редомициляции компании весной 2025 г. Об этом говорится в сообщении NtechLab. 

До 2022 г. Бровко входил в совет директоров NtechLab, но покинул его из-за персональных санкций, чтобы избежать негативного влияния на компанию. После реструктуризации и регистрации компании в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области, Бровко вновь получил приглашение вернуться в совет директоров, рассказали в компании.

О том, что Бровко получил предложение войти в совет директоров NtechLab «Ведомости» писали 17 июня. 

NtechLab создала нейросеть для выявления ям на дорогах

Технологии / ИТ-бизнес

В 2023 г. NtechLab сосредоточилась на российском рынке, а весной 2025 г. завершила ребрендинг и сменила юрисдикцию. Теперь компания зарегистрирована в САР на острове Октябрьский (Калининградская область) под названием МКАО «НТХ».

Компания является одним из мировых лидеров в области AI-видеоаналитики. Ее решения используются в 34 странах, а также в различных отраслях – от «умных» городов до транспорта и здравоохранения.

