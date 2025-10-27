Совет директоров NtechLab возглавил директор по особым поручениям «Ростеха»

До 2022 г. Бровко входил в совет директоров NtechLab, но покинул его из-за персональных санкций, чтобы избежать негативного влияния на компанию. После реструктуризации и регистрации компании в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области, Бровко вновь получил приглашение вернуться в совет директоров, рассказали в компании.