Василий Бровко может вернуться в совет директоров NtechLab

В 2023 г. NtechLab сосредоточилась на российском рынке, а весной 2025 г. завершила ребрендинг и сменила юрисдикцию. Теперь компания зарегистрирована в САР на острове Октябрьский (Калининградская область) под названием МКАО «НТХ».