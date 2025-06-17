Василий Бровко может вернуться в совет директоров NtechLab
Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко получил предложение войти в совет директоров NtechLab – технологического партнера госкорпорации. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании совета. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Ранее Бровко уже входил в состав директоров NtechLab, но покинул эту должность в 2022 г. из-за санкций, чтобы минимизировать возможные риски для компании.
В 2023 г. NtechLab сосредоточилась на российском рынке, а весной 2025 г. завершила ребрендинг и сменила юрисдикцию. Теперь компания зарегистрирована в САР на острове Октябрьский (Калининградская область) под названием МКАО «НТХ».
Компания является одним из мировых лидеров в области AI-видеоаналитики. Ее решения используются в 34 странах, а также в различных отраслях – от «умных» городов до транспорта и здравоохранения.