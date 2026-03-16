Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев стал главой консалтинговой компании
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал генеральным директором консалтинговой компании «Прогресс», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Компания располагается в Москве. Уставный капитал компании указан в размере 1 млн руб. В качестве основных видов деятельности компании указаны консультирование по правовым вопросам, коммерческой деятельности, налогам и управлению.
Куйвашев находился в должности губернатора Свердловской области с 2012 г. 14 мая 2012 г. Куйвашев получил пост врио губернатора Свердловской области. 29 мая 2012 г. большинство депутатов заксобрания региона одобрили его кандидатуру, внесенную президентом, на должность главы региона.
17 апреля 2017 г. досрочно ушел в отставку по собственному желанию, чтобы принять участие в прямых губернаторских выборах. 10 сентября 2017 г. одержал на них победу, набрав 62,16% голосов. 11 сентября 2022 г. Куйвашев выиграл очередные выборы с результатом 65,78% голосов.
В конце марта 2025 г. он ушел в отставку. Причины ухода не озвучивались, сам политик ситуацию не комментировал. На его место пришел оренбургский губернатор Денис Паслер.