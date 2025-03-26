Чем известен Евгений Куйвашев

Куйвашев неоднократно выступал в поддержку Ельцин-центра. В декабре 2016 г. он вступился за комплекс после критики, которую высказал режиссер Никита Михалков, назвавший учреждение «ядом» и обвинивший его в разрушении национального самосознания детей. «Если бы я знал ваши фильмы только по пересказам, они бы мне тоже могли не понравиться. Жизнь научила меня, что доверять можно только собственным глазам и чувствам. Поэтому приезжайте в Екатеринбург, лично проведу экскурсию по "Ельцин Центру", вместе сходим в музей Бориса Николаевича... Я горжусь, что принимал участие в создании центра его имени. Это место любят многие свердловчане, посмотреть на него приезжают даже из Австралии» – заявил губернатор.