Чем известен Евгений Куйвашев

Чем известен Евгений КуйвашевГубернатор Свердловской области покинул пост
Куйвашев Евгений Владимирович родился 16 марта 1971 г. в поселке Луговой Ханты-Мансийского района Тюменской области. Имеет высшее юридическое образование. В 1999 г. окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы России (сейчас – Московский пограничный институт ФСБ), в 2010 г. прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».
Работать Куйвашев начал в 1989 г. в тресте «Сургутремстрой», затем был призван в армию. Отслужив, работал в Сургутском управлении технологического транспорта №1 и Салымском вышкомонтажном управлении АО «Юганскнефтегаз», учился в Тобольском медицинском училище. С 1997 по 2005 г. работал в администрации поселка Пойковский Нефтеюганского района, в том числе главой. В 2005 г. Куйвашев назначен заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
С декабря 2005 г. по июль 2007 г. возглавлял администрацию Тобольска, с июля 2007 г. по января 2011 г. – администрацию Тюмени, затем стал заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). 6 сентября 2011 г. назначен полпредом президента в УрФО. В 2011–2012 гг. был членом Совета безопасности России.
14 мая 2012 г. Куйвашев получил пост врио губернатора Свердловской области. 29 мая 2012 г. большинство депутатов заксобрания региона одобрило его кандидатуру, внесенную президентом, на должность главы региона.
В сентябре 2016 г. Куйвашев участвовал в выборах депутатов заксобрания Свердловской области, возглавляя список «Единой России» (ЕР). Партия власти набрала 40,26% голосов, но отказался от мандата депутата. 17 апреля 2017 г. досрочно ушел в отставку по собственному желанию, чтобы принять участие в прямых губернаторских выборах. 10 сентября 2017 г. одержал на них победу, набрав 62,16% голосов. Баллотировался от ЕР и стал первым в истории Свердловской области губернатором, победившим на выборах в первом туре. Последние на тот момент выборы главы региона проходили в 2003 г. 11 сентября 2022 г. Куйвашев выиграл очередные выборы с результатом 65,78% голосов.
Куйвашев неоднократно выступал в поддержку Ельцин-центра. В декабре 2016 г. он вступился за комплекс после критики, которую высказал режиссер Никита Михалков, назвавший учреждение «ядом» и обвинивший его в разрушении национального самосознания детей. «Если бы я знал ваши фильмы только по пересказам, они бы мне тоже могли не понравиться. Жизнь научила меня, что доверять можно только собственным глазам и чувствам. Поэтому приезжайте в Екатеринбург, лично проведу экскурсию по "Ельцин Центру", вместе сходим в музей Бориса Николаевича... Я горжусь, что принимал участие в создании центра его имени. Это место любят многие свердловчане, посмотреть на него приезжают даже из Австралии» – заявил губернатор.
В июне 2022 г. в ответ на предложение замглавы регионального заксобрания, депутата КПРФ Александра Ивачева закрыть Ельцин-центр Куйвашев записал видеообращение: «Он создан не по чьему-то велению или хотению. Это федеральный закон №68 от 2008 г. [о защите исторического наследия президентов России], он создан в соответствии с этим законом и должен работать и функционировать».
Имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации I класса (2011). Награжден орденами Почета (2012) и Александра Невского (2019). В ноябре 2024 г. присвоено звание «Почетный профессор Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева».
Женат, имеет двоих детей.