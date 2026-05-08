DELI77,25+0,91%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Дмитрий Щербинин назначен замминистра обороны РФ

Ведомости

Бывший советник министра обороны России Дмитрий Щербинин назначен его заместителем, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В подчинении Щербинина будет департамент информационных систем Минобороны. В опубликованной биографии чиновника говорится, что он был назначен замминистра еще 1 апреля указом президента РФ.

Щербинин родился в 1982 г. Окончил Пермский государственный технический университет и Высшую школу госуправления РАНХиГС. С 1999 по 2005 гг. работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а до 2017 г. – в различных коммерческих структурах в сфере информационных технологий.

С 2017 по 2020 гг. занимал должность начальника департамента технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. С 2020 по 2024 гг. был замруководителя секретариата первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, нынешнего министра обороны.

В дальнейшем Щербинин был советником министра обороны, а в 2025 г. стал начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны.

