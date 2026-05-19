Собянин освободил от должностей восемь глав управ Москвы

В марте Собянин объявлял о сокращении численности госслужащих органов исполнительной власти и работников подведомственных учреждений на 15% до 1 июня 2026 г. Решение объяснялось замедлением роста доходов городского бюджета. При этом столичные власти отмечали, что сокращения не затронут сотрудников учреждений, оказывающих социальные услуги населению.