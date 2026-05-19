Собянин освободил от должностей восемь глав управ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должностей восемь глав районных управ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.
Согласно документу, чиновники покинули посты по собственной инициативе.
В отставку ушли глава управ районов Крюково Андрей Журавлев, Крылатское – Иван Лахно, Северное Тушино – Евгений Мамутов, Арбат – Юрий Нечаев. Также посты покинули Игорь Овчинников (Савеловский район), Алексей Прокудин (Северное Бутово), Олег Пундель (Кузьминки), Сергей Титов (Восточное Измайлово).
В марте Собянин объявлял о сокращении численности госслужащих органов исполнительной власти и работников подведомственных учреждений на 15% до 1 июня 2026 г. Решение объяснялось замедлением роста доходов городского бюджета. При этом столичные власти отмечали, что сокращения не затронут сотрудников учреждений, оказывающих социальные услуги населению.
Кроме того, мэрия планировала сократить инвестиционные расходы на 10%. Часть проектов по благоустройству городской среды и проведению культурно-массовых мероприятий решили перенести на более поздние сроки.