СМИ: генерал Макаров назначен замглавы МВД

Макаров родился в 1963 г. в Альметьевске Татарской АССР. В 1987 г. окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А. Н. Комаровского. С 1987 по 1993 г. он проходил службу в Вооруженных силах. Затем до 2010 г. работал на различных должностях в системе МВД России. В ноябре 2022 г. Макаров был назначен заместителем начальника ГУ МВД по Москве – начальником тыла. 8 ноября 2023 г. указом президента ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы.