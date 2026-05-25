СМИ: генерал Макаров назначен замглавы МВД
Генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров назначен новым заместителем министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на источники.
На новой должности Макаров сменил Виталия Шулику. До этого «Ведомости» сообщали, что Шулика перешел на работу в Минобороны РФ, заняв пост заместителя министра.
25 мая также стало известно об уходе с должности заместителя министра обороны РФ Олега Савельева. Сообщалось, что он покинул пост в связи с переходом на другую работу.
Макаров родился в 1963 г. в Альметьевске Татарской АССР. В 1987 г. окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А. Н. Комаровского. С 1987 по 1993 г. он проходил службу в Вооруженных силах. Затем до 2010 г. работал на различных должностях в системе МВД России. В ноябре 2022 г. Макаров был назначен заместителем начальника ГУ МВД по Москве – начальником тыла. 8 ноября 2023 г. указом президента ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы.