Олег Савельев ушел с поста замглавы Минобороны России

Шулика родился в 1970 г. в Краснодаре. Он получил высшее образование по специальностям «командно-тактическая специальной связи» и «военное и административное управление». Его служба в органах внутренних дел началась в 2009 г. Шулика был начальником отдела технической защиты информации, замначальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также начальником Управления оперативно-розыскной информации ведомства. Замглавы МВД России он стал в 2017 г.