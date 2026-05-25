Олег Савельев ушел с поста замглавы Минобороны России

Олег Савельев ушел с поста замглавы Минобороны РоссииЗамминистра обороны РФ стал Виталий Шулика
Замминистра обороны РФ Олег Савельев покинул пост, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны.
Причиной стал переход на другую работу.
По словам источника «Ведомостей», близкого к правоохранительным органам, в Минобороны на должность заместителя главы ведомства назначен Виталий Шулика. До этого он занимал пост замглавы МВД РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом назначении 22 мая 2026 г.
Савельеву 60 лет. Он занимал должность замминистра обороны с 20 мая 2024 г. До назначения он в течение пяти лет работал аудитором Счетной палаты России, курируя вопросы обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности. Кроме того, Савельев занимал посты министра по делам Крыма, замруководителя аппарата правительства, члена комиссии по делам Крыма и Севастополя. Среди его наград – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, орден Дружбы и медаль «За возвращение Крыма».
Шулика родился в 1970 г. в Краснодаре. Он получил высшее образование по специальностям «командно-тактическая специальной связи» и «военное и административное управление». Его служба в органах внутренних дел началась в 2009 г. Шулика был начальником отдела технической защиты информации, замначальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также начальником Управления оперативно-розыскной информации ведомства. Замглавы МВД России он стал в 2017 г.