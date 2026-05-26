Генерал полиции Макаров назначен замминистра внутренних дел

Макаров в 1963 г. в Альметьевске. В 1987-м окончил Ленинградское высшее инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н.Комаровского, до 1993 г. проходил военную службу. После этого был инспектором ГАИ. С 1999 г. проходил службу в ГИБДД МВД РФ. В 2017 г. его назначили замначальника тыла ГУ МВД по Москве.