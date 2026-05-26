Генерал полиции Макаров назначен замминистра внутренних дел
Генерал-майор полиции Алексей Макаров назначен новым заместителем министра внутренних дел России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Глава министерства Владимир Колокольцев проинформировал личный состав о принятых президентом РФ Владимиром Путиным кадровых решениях.
Генерал-полковник полиции Виталий Шулика был освобожден от аналогичной должности в МВД. Указом президента о новом назначении 22 мая 2026 г. он назначен замминистра обороны России.
Макаров в 1963 г. в Альметьевске. В 1987-м окончил Ленинградское высшее инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н.Комаровского, до 1993 г. проходил военную службу. После этого был инспектором ГАИ. С 1999 г. проходил службу в ГИБДД МВД РФ. В 2017 г. его назначили замначальника тыла ГУ МВД по Москве.
25 мая источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что Олег Савельев, исполняющий обязанности заместителя главы военного министерства, покинул пост. Причиной стал переход на другую работу.