Виталий Шулика назначен замминистра обороны России

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что он будет также руководителем аппарата министерства.

Шулика родился в 1970 г. в Краснодаре. Он получил высшее образование по специальностям «командно-тактическая специальной связи» и «военное и административное управление». Его служба в органах внутренних дел началась в 2009 г. Шулика был начальником отдела технической защиты информации, замначальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также начальником Управления оперативно-розыскной информации ведомства. Замглавы МВД России он стал в 2017 г.

25 мая источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что Олег Савельев, исполняющий обязанности заместителя главы военного министерства, покинул пост. Причиной стал переход на другую работу.

Президент Владимир Путин подписал указ о новом назначении 22 мая 2026 г.

В 2021 г. Путин присвоил Виталию Шулике звание генерал-полковника полиции. Также он награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

