Чем известен новый замминистра обороны Виталий Шулика

В 2019 г. принял участие в создании платформы «ЗаБизнес.рф», которая позволяет предпринимателям жаловаться на необоснованные действия правоохранительных органов. Позже высокопоставленного полицейского упоминали в связи с внедрением в ведомстве отечественных процессоров «Эльбрус». Также занимался интеграцией искусственного интеллекта в правоохранительные структуры (например, системы для выявления подделок видеоизображений «Клон» и конструктора сценариев реагирования на внештатные ситуации «Конъюнктура») и созданием системного плана в этой области на 2023-2025 гг.