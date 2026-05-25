Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,517-0,12%BISVP11,34+3,94%MRKS0,498+1,32%IMOEX2 618,67-0,27%RTSI1 158,47-0,27%RGBI119,2-0,11%RGBITR783,4-0,02%
Главная / Общество /

Чем известен новый замминистра обороны Виталий Шулика

Во время работы в МВД он занимался цифровой трансформацией
Елена Дурандина
Пресс-служба МВД
Пресс-служба МВД

25 мая замминистра обороны России Олег Савельев покинул свой пост, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. По его словам, на смену пришел генерал-полковник полиции Виталий Шулика, ранее занимавший должность заместителя главы МВД России. Чем еще он известен – в справке «Ведомостей».

Шулика Виталий Дмитриевич родился в Краснодаре 6 марта 1970 г. В 1992 г. он окончил Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко по специальности «командная тактическая специальной связи». Позже изучал военное и административное управление в петербургской Военно-морской академии им. Кузнецова (2000).

Параллельно с обучением служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота России, но затем покинул Вооруженные силы. В 2009 г. перешел на работу в органы внутренних дел, где со временем возглавил отдел технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) МВД РФ. Это подразделение отвечало за сбор, систематизацию и защиту информации, полученной в ходе расследований.

В 2012 г. Виталий Шулика был назначен заместителем начальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По данным СМИ, его создали в 2011-м, чтобы бороться с экономической преступностью в сельском хозяйстве, пищевой, легкой, лесной промышленности, рыболовстве, торговле, строительстве и ЖКХ.

В октябре 2012 г., под конец инициированной Дмитрием Медведевым реформы и цифровизации МВД, Виталий Шулика вернулся к прежним задачам и возглавил управление оперативно-разыскной информации. Как и ГИАЦ, оно специализировалось на внедрении и тестировании автоматизированных систем для обработки информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности. Также координировало потоки данных между регионами и ведомствами и вело закрытые базы.

В декабре 2017 г. президент России Владимир Путин назначил Виталия Шулику на пост заместителя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Судя по материалам СМИ, в новой должности он также занимался модернизацией ИТ-инфраструктуры полиции. 

В 2019 г. принял участие в создании платформы «ЗаБизнес.рф», которая позволяет предпринимателям жаловаться на необоснованные действия правоохранительных органов. Позже высокопоставленного полицейского упоминали в связи с внедрением в ведомстве отечественных процессоров «Эльбрус». Также занимался интеграцией искусственного интеллекта в правоохранительные структуры (например, системы для выявления подделок видеоизображений «Клон» и конструктора сценариев реагирования на внештатные ситуации «Конъюнктура») и созданием системного плана в этой области на 2023-2025 гг.

В 2021 г. Владимир Путин присвоил Виталию Шулике звание генерал-полковника полиции. Также он награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, имеет ребенка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте