«Коммерсантъ» узнал о критике МВД серверов на российских процессорах

Гендиректор компании-поставщика серверов для МВД «Норси-транс» Сергей Овчинников заявил, что потребители жалуются на производительность техники. Он отметил, что на смену «Эльбрусу 8С» приходит «Эльбрус 8СВ», в котором многие недоработки уже исправлены, а в I квартале этого года начнутся поставки «Эльбруса 16С». По мнению Овчинникова, проблема с совместимостью процессоров с софтом решаема: на это нужно время и деньги, «но не такие большие». «Если есть государственная воля переходить на отечественную вычислительную технику, и эту волю нужно выполнять», — подчеркнул он.