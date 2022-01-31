«Коммерсантъ» узнал о критике МВД серверов на российских процессорах
Руководство МВД недовольно низкими темпами модернизации ИТ-инфраструктуры ведомства по итогам 2021 г. из-за сложностей при запуске и эксплуатации российских процессоров «Эльбрус», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
В письме замминистра внутренних дел Виталия Шулики в правительство говорится, что серверы с процессорами «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, что «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов». Шулика предложил протестировать в 2022 г. производительность «Эльбруса» при работе с отечественной ОС. В МВД не ответили на запрос издания.
Представитель производителя процессоров – АО МЦСТ – заявил, что компания работает над улучшением показателей систем. По его словам, для решения проблемы со скоростью ввода-вывода нужно будет обновить ОС и сделать правильную конфигурацию прикладного ПО, а по загрузке ОС компания готовит обновление.
Гендиректор компании-поставщика серверов для МВД «Норси-транс» Сергей Овчинников заявил, что потребители жалуются на производительность техники. Он отметил, что на смену «Эльбрусу 8С» приходит «Эльбрус 8СВ», в котором многие недоработки уже исправлены, а в I квартале этого года начнутся поставки «Эльбруса 16С». По мнению Овчинникова, проблема с совместимостью процессоров с софтом решаема: на это нужно время и деньги, «но не такие большие». «Если есть государственная воля переходить на отечественную вычислительную технику, и эту волю нужно выполнять», — подчеркнул он.
С начала года Минпромторг и Минцифры пытаются стимулировать переход крупных российских заказчиков на отечественную вычислительную технику. По существующим требованиям для признания отечественным отдельных классов оборудования, например сервера, оно должно работать на российском процессоре.
В декабре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал о недовольстве крупных заказчиков российского серверного оборудования вычислительной техникой на процессорах. В связи с чем Минцифры провело совещание с участием «Ростелекома», департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, ВТБ, «Росатома», «Ростеха», «Алросы», Сбербанка и «Почты России».