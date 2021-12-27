Минцифры предложило HP, Acer и Lenovo предустанавливать российское ПО
Минцифры предложило производителям электроники HP, Acer и Lenovo предустанавливать российские операционные системы на компьютеры, которые выпускаются без установленных ОС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания от 14 декабря с отечественными разработчиками софта и зарубежными производителями.
Сообщается, что ведомство ведет переговоры об установке российских ОС на ноутбуки и системные блоки, которые продаются в страну без операционных систем, с целью «стимулировать отечественных разработчиков программной продукции».
Минцифры планирует в следующем году обеспечить установку российского ПО минимум на 100 000 ноутбуков и компьютеров, которые поступают в продажу без операционной системы, утверждает источник издания, знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить уже в I квартале 2022-го. Если он окажется удачным, то «возможно выйти на 1 млн установок ОС в год».
При этом рассматривается схема, по которой производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копии операционной системы для установки на устройства, которые поставляются в Россию. Речь идет об ОС Astra Linux и ALT Linux, передает «Коммерсантъ». Сейчас установка ОС в «М.Видео-Эльдорадо» стоит примерно 9000 руб. Доля десктопов и ноутбуков в сети ритейлера без предустановленной ОС составляет всего 5%, у Ozon — 24% для ноутбуков, 17% — для десктопов.
Участники рынка отмечают, что люди, которые приобретают компьютеры без предустановленной ОС, чаще всего устанавливают пиратскую версию, а не покупают лицензионную. «Потребитель, купивший такой компьютер, как правило, ставит на него пиратский софт Microsoft», — сказал совладелец ГК Astra Linux (выпускает одноименную ОС) Илья Сивцев.
С 1 апреля в России действует закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране электронные устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.