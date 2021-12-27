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Минцифры предложило HP, Acer и Lenovo предустанавливать российское ПО

Ведомости

Минцифры предложило производителям электроники HP, Acer и Lenovo предустанавливать российские операционные системы на компьютеры, которые выпускаются без установленных ОС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания от 14 декабря с отечественными разработчиками софта и зарубежными производителями.

Сообщается, что ведомство ведет переговоры об установке российских ОС на ноутбуки и системные блоки, которые продаются в страну без операционных систем, с целью «стимулировать отечественных разработчиков программной продукции».

Минцифры планирует в следующем году обеспечить установку российского ПО минимум на 100 000 ноутбуков и компьютеров, которые поступают в продажу без операционной системы, утверждает источник издания, знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить уже в I квартале 2022-го. Если он окажется удачным, то «возможно выйти на 1 млн установок ОС в год».

При этом рассматривается схема, по которой производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копии операционной системы для установки на устройства, которые поставляются в Россию. Речь идет об ОС Astra Linux и ALT Linux, передает «Коммерсантъ». Сейчас установка ОС в «М.Видео-Эльдорадо» стоит примерно 9000 руб. Доля десктопов и ноутбуков в сети ритейлера без предустановленной ОС составляет всего 5%, у Ozon — 24% для ноутбуков, 17% — для десктопов.

Участники рынка отмечают, что люди, которые приобретают компьютеры без предустановленной ОС, чаще всего устанавливают пиратскую версию, а не покупают лицензионную. «Потребитель, купивший такой компьютер, как правило, ставит на него пиратский софт Microsoft», — сказал совладелец ГК Astra Linux (выпускает одноименную ОС) Илья Сивцев.

С 1 апреля в России действует закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране электронные устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных