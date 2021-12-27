Минцифры предложило HP, Acer и Lenovo предустанавливать российское ПО

При этом рассматривается схема, по которой производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копии операционной системы для установки на устройства, которые поставляются в Россию. Речь идет об ОС Astra Linux и ALT Linux, передает «Коммерсантъ». Сейчас установка ОС в «М.Видео-Эльдорадо» стоит примерно 9000 руб. Доля десктопов и ноутбуков в сети ритейлера без предустановленной ОС составляет всего 5%, у Ozon — 24% для ноутбуков, 17% — для десктопов.