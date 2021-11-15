Малому и среднему бизнесу стали предлагать российский софт за полцены
Цена российского софта для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) снизится вдвое в рамках специальной программы поддержки цифровизации, сообщает Минцифры.
Такие компании смогут приобретать лицензию на программное обеспечение отечественных производителей за 50% от стоимости, остальные 50% государство компенсирует производителям софта из федерального бюджета. Речь идет не о любом отечественном ПО, а об облачных решениях для цифровизации бизнеса, включая CRM-, ERP-, BPM- и EDMS-системы.
Сейчас сниженная цена для МСП действует на более чем 50 программных продуктов, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и другие, говорится в сообщении ведомства. При этом список «льготного» софта постоянно пополняется, и новые правообладатели могут подать заявку на участие в программе. «От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», — рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.
«Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил Александр Павлов, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который является оператором программы.
Субсидии производителям обойдутся федеральному бюджету в 7 млрд руб. в ближайшие четыре года, из них на финансирование программы в текущем году выделен 1 млрд руб., в 2022-2024 годах — по 2 млрд ежегодно.