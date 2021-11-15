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Малому и среднему бизнесу стали предлагать российский софт за полцены

Ведомости

Цена российского софта для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) снизится вдвое в рамках специальной программы поддержки цифровизации, сообщает Минцифры.

Такие компании смогут приобретать лицензию на программное обеспечение отечественных производителей за 50% от стоимости, остальные 50% государство компенсирует производителям софта из федерального бюджета. Речь идет не о любом отечественном ПО, а об облачных решениях для цифровизации бизнеса, включая CRM-, ERP-, BPM- и EDMS-системы.

Сейчас сниженная цена для МСП действует на более чем 50 программных продуктов, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и другие, говорится в сообщении ведомства. При этом список «льготного» софта постоянно пополняется, и новые правообладатели могут подать заявку на участие в программе. «От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», — рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил Александр Павлов, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который является оператором программы.

Субсидии производителям обойдутся федеральному бюджету в 7 млрд руб. в ближайшие четыре года, из них на финансирование программы в текущем году выделен 1 млрд руб., в 2022-2024 годах — по 2 млрд ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных