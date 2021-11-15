Малому и среднему бизнесу стали предлагать российский софт за полцены

Сейчас сниженная цена для МСП действует на более чем 50 программных продуктов, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и другие, говорится в сообщении ведомства. При этом список «льготного» софта постоянно пополняется, и новые правообладатели могут подать заявку на участие в программе. «От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», — рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.